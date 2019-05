Kindje zit klem in speeltoestel in Goirle

Willem II zoekt weer mee naar pleegou­ders voor Sterk Huis

30 april GOIRLE - Willem II gaat voor Sterk Huis in Goirle weer mee op zoek naar pleegouders. De Tilburgse voetballers proberen een match te vinden voor kinderen die tijdelijk, permanent, voor een weekend of een vakantie een pleegadres zoeken. De start van de samenwerking vorig jaar is van twee kanten goed bevallen, aldus woordvoerder Maaike Krielaart van Sterk Huis. ,,Voor ons is het een manier om een hele nieuwe doelgroep aan te boren.”