Knus snoepwinkeltje Zoete Majesteit in Goirle sluit; 'De wereld van snoep is veranderd'

Frau­de­be­schul­di­gin­gen dwingen Tilburgse zorgorganisatie tot nieuwe naam en andere directeuren

12 december TILBURG – Zorgorganisatie RegioZorgZuid in Tilburg, die in september in verband werd gebracht met grootschalige fraude met pgb's (persoonsgebonden budgetten), gaat definitief verder onder een nieuwe naam. Dat laat teamleider Rien Schraven aan het Brabants Dagblad weten. De twee directeuren die in september werden opgepakt zijn niet langer werkzaam voor het bedrijf.