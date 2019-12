Koken met sterrenchef en wethouders in bakkerspak: alles voor het goede doel

GOIRLE - Een benefietdiner met een Michelin-sterrenchef. Dat was gisteren de eerste in het begin van een weekend vol activiteiten onder de noemer Gelden vûr Helden. Het college van B en W trok, sommigen zelfs in bakkerspak, naar De Hovel om chocolademelk te verkopen. Het goede doel: de lokale jeugd.

Vijftien leerlingen van de horeca-opleiding van De Rooi Pannen in Tilburg waren donderdagavond in Goirle druk in de weer tijdens een benefietdiner voor 149 gasten. Zij werden aangestuurd door onder meer sterrenchef van restaurant Monarh (en Goirlenaar) Paul Kappé.

‘Er wordt met passie gewerkt’

Het diner dat ze presenteerden was even groots als het evenement Gelden vûr Helden. ,,Het is een mooi doel en een uitdaging voor de leerlingen. Er wordt met passie gewerkt. Zo laten we zien dat koken leuk en gezellig is", zegt Kappé terwijl hij leerlingen borden met het voorgerecht aanreikt.

,,En we leren er van", vult Caitlyn Brekelmans de chef van het Tilburgse sterrenrestaurant aan. ,,Kappé was woensdag op school." Het is een beetje 'haar chef'. Zij is vierdejaars, liep al twee keer stage bij Monarh en weet wat er omgaat in de keuken van een (top)restaurant. Ook Stijn van Iperenburg geniet zichtbaar. ,,We koken elke week maar dit is toch anders. De soep en het hoofdgerecht komen uit de keuken van de school."

Quote Met de gelden krijgen jonge helden de kans deel te nemen aan de maatschap­pij en hun talent te ontwikke­len Bob Mijling

Bob Mijling, voorzitter Gelden vûr Helden ziet het jaarlijks als een uitdaging om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Ook deze keer, de zevende, is het hem gelukt. Er is gekozen voor Stichting Jong, jongerencentrum Mainframe in Goirle. Langs die weg sloot ook Kappé aan. Hij begeleidde jongeren van Mainframe tijdens een Groen en Grijs-diner waarbij 'jong' culinair werkt voor 'oud'. ,,Met de gelden krijgen jonge helden de kans deel te nemen aan de maatschappij en hun talent te ontwikkelen."

Ook burgemeester en wethouders scharen zich achter het evenement. Zij verkopen vrijdagmiddag nog tot 16.00 uur chocomelk in het winkelcentrum. ,,Een evenement met vaste grond onder de voeten. Een dat breed door Goirlenaren wordt ondersteund." Burgemeester Mark van Stappershoef lacht: ,,Een bekertje choco mag meer opbrengen dan een euro."

Dorpsquiz

Er hebben al diverse Gelden vûr Helden-activiteiten plaatsgevonden. Zoals een loop voor de basisschooljeugd. De verwarmde tent op het Kloosterplein is niet alleen het decor van het benefietdiner. Vandaag is er een scholenochtend verzorgd door Jeugd Vakantiewerk en 's avonds een feestje voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar. Zaterdagmiddag vult Mainframe de tent met activiteiten.

's Avonds vindt er de finale van de Gôolse Dorpsquiz plaats. Zondag biedt de tent onderdak aan een spinningevent (09.00 uur) en zijn er vanaf 15.30 uur optredens van onder andere Skabadabadoo en Wasko. Rond 21.00 uur wordt de opbrengst van Gelden vûr Helden bekend gemaakt.