‘Kop van Beatrix’ kijkt straks uit op haar eigen straat in Goirle

,,Het kunstwerk verdient een waardige nieuwe plaats", zegt wethouder Johan Swaans, die 'kop' in de naam wel oneerbiedig vindt klinken. Het herplaatsen van het bronzen borstbeeld 'Kop van Beatrix' is een initiatief van Rijsdorp. In overleg met de Commissie Kunst en Cultuur over de plek viel de keuze op het Oranjeplein met uitzicht op de Beatrixstraat.

Subtiel uitgelicht

De 'kop' van de voormalig koningin komt op een as met daar omheen een glazen plaat. Die kan 60 graden bewegen in de wind en wordt subtiel uitgelicht. Oranje rozen en een heg omringen het borstbeeld.

Met de plaatsing is 17.000 euro gemoeid. Daarvoor was in 2014 al 12.500 euro gereserveerd. Het overige deel vult de gemeente aan uit de exploitatie van dit jaar. De rozen en de heg komen uit het krediet 'onderhoud groen'.

Volledig scherm Kop van Beatrix, kunstwerk van Henk Vree. Een artistimpressie van de plek waar de Kop van Beatrix komt te staan. © Willem De Volder