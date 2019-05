Koud, dat vinden de Salomondeilanders voorlopig vooral van Goirle

Enthousiasme is er in elk geval tijdens deze koude trainingsdag op de velden van VOAB. Het nationale elftal van het Oceanische Salomonseilanden is voor drie weken neergestreken in Goirle voor een trainingskamp. Ze bereiden zich voor op de Pacific Games die in juli in hun eigen werelddeel worden gehouden. Rijsbergen is daar met zijn assistent en oud-collega van Feyenoord Jan van Deinsen bij.