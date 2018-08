Kunst- & Cultuurprijs 2018 van Goirle gaat naar Anny Ketelaars

Vernieuwend

Uit de verantwoording van de gemeente Goirle: 'Ze is een voorbeeld voor velen, ze is vernieuwend, maatschappelijk bewogen en zoekt 'de mens in de mens'. Hierdoor wordt haar manier van regisseren gekenmerkt door empathie voor het individu, warmte en verluchting. Ze heeft naast historische toneelstukken, totaaltheater met cabaret en zang ook informatief theater geregisseerd, bijvoorbeeld een schoolproject over pesten en ook een bevrijdingsproductie in het kader van Tilburg 50 jaar bevrijd (1994). Daarnaast heeft ze regelmatig gejureerd, bijvoorbeeld bij het Tonpraotersgala. Haar meest actuele project is de Gouden Mix, een theatergroep die een muzikaal theaterstuk brengt bij zorgcentra in de omgeving.'