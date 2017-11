Kwissen op z'n Gôols: 'Zuuk 't mar op', zegt de burgemeester

Maar wat appt meneer Stappershoef het Brabants Dagblad-clubje dan terug? 'Ge zuukt 't mar op.' Onverwachte hulp komt dan uit het aanpalende Tilburg. Het is wethouder Berend de Vries die al twitterend aanbiedt wel even uit te zoeken hoeveel asfalt er bij zijn buren ligt. Met dank aan het CBS komt hij tien minuutjes later op 177 kilometer. Zou het kloppen? Zitten daar wel álle wegen in? Of zijn het alleen de gemeentelijke?

En zo was het zaterdagavond in meer dan tachtig thuishonken tobben geblazen. De Gôolse Dorpsquiz zat, zoals het hoort, vol met hersenkrakers en twijfelgevallen. Wat meer doe-opdrachten had de dorpsvreugde ook op straat kunnen doen oplaaien, maar al met al was de eerste editie van de Gôolse Dorpsquiz een doorslaand succes. Groot was het enthousiasme bij het ophalen van de vragen (om 19.30 uur) en bij het inleveren (23.30 uur).

In de knusse gang van 't Kelderke werden tegen middernacht de lastigste kwesties doorgenomen. Wie kon het wijsje uit de muzieknoten halen? Was het niet California Dreaming van The Mama's and Papa's? Maar wat was dat voor rare vraag over het aantal functies van bijbaantjes bij de firma Hoppenbrouwers? Zondermeer was de allerleukste opdracht deze: ga met z'n allen als 'Het vrolijke huisgezin' van Jan Steen anno nu op de foto. Een kaasstengel blijkt dan zomaar als fluit dienst te kunnen doen. Hilariteit gegarandeerd.