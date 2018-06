'Laat uitspraak van de rechter over antenne in Riel begin zijn van overleg'

Asbest na brand Goirle mogelijk vandaag al opgeruimd

15:27 GOIRLE - Bij de grote brand maandagavond op industrieterrein Tijvoort aan De Geitenhoef in Goirle is asbest vrijgekomen, maar alleen op het eigen terrein en in de directe omgeving. Dit gebied is met lint afgezet. Het streven is om alles binnen 24 uur op te ruimen, zo meldt de gemeente Goirle.