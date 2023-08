Lint van oldtimers trekt door Goirle en Riel: ‘Allemaal hobbyisten uit eigen gemeente’

indebuurt.nl Hardloop­schoe­nen aan en gaan: dit wil je weten over CZ Tilburg Ten Miles

Orkesten staan langs de kant te spelen en Tilburgers moedigen hardlopers of wandelaars vol enthousiasme aan. Wil jij hardlopen of wandelen door versierde straten in de Tilburgse binnenstad? Het is bijna tijd voor de grootste hardloopwedstrijd van de stad: de CZ Tilburg Ten Miles. Ready, set, go!