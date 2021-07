Man (43) die weigert te vertrekken spuugt en schreeuwt naar agent in Goirle

Update Brand bij timmerbe­drijf in Goirle onder controle

23 juli GOIRLE - Bij een timmerbedrijf aan de Nobelstraat in Goirle woedde vrijdag aan het eind van de ochtend even een brand. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, meldt de Veiligheidsregio.