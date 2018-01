Man in elektrische rolstoel drie kwartier klem onder vuilniswagen na aanrijding

'Dré' is ontzettend blij met de beste oliebol van Brabant

28 december De top 75 van de AD Oliebollentest is bekend. Woensdag werd al bekend dat Bakkerij Klootwijk uit Rotterdam de winnaar is geworden, maar donderdag bleek dat ook onze regio zich goed heeft gemengd in de strijd. Dre's Bakery uit Goirle wist een 8ste plaats in de wacht te slepen. Vijf andere bakkerijen uit de regio haalden de lijst ook.