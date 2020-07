Man in scootmobiel gewond door ongeluk op kruising in Goirle

Goirle krijgt extra geld van het Rijk voor aanwezig­heid Sterk Huis

4 juli GOIRLE - De gemeente Goirle krijgt alsnog meer geld van het Rijk als compensatie voor de kosten Jeugdzorg. Volgens wethouder Piet Poos stijgt de uitkering uit het gemeentefonds met 350.000 euro en in 2021 nog eens met een ton. In totaal ontvangt de gemeente dan 1,8 miljoen in plaats van ruim 1,3 miljoen euro nu.