Man sterft na ongeluk met lossen van balen hooi in Riel

Goirle pakt waterover­last rond Abcovense­weg en Beeksedijk aan

1 juni GOIRLE - In elk geval een schildpad en verder zoveel mogelijk vissen in de vijver langs de Abcovenseweg in Goirle zijn 'gered'. De komende tijd wordt al het water daar weggepompt zodat er een extra afvoerbuis voor regenwater aangelegd kan worden. Dit om in de toekomst overlast zoveel mogelijk te voorkomen in dat deel van Goirle. De vissen (en schildpad) krijgen een eigen stukje vijver totdat de werkzaamheden af zijn.