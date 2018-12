Man verstopt zich in bossen gemeente Goirle en slaat BOA

GOIRLE - Een man is maandagochtend opgepakt nadat hij zich verstopte in de bossen in het buitengebied in Goirle. De man was agressief en sloeg onder andere een BOA.

Een boswachter van het Brabants Landschap zag maandagochtend ineens een lichtje op de Regte Heide. Omdat hij dacht dat het mogelijk om een stroper ging, liep hij de heide op en ging op zoek in het bos. In het bos trof hij een man aan. De man was erg agressief en pakte de boswachter vast, om daarna weer te ontsnappen.

De boswachter schakelde meteen de hulp in van ‘groene’ BOA, een boswachter met opsporingsbevoegdheid. Niet veel later kwam de BOA de agressieve man ook tegen in het bos. Toen de BOA de man staande wilde houden, werkte de man niet mee en sloeg hij de BOA. De boswachter gebruikte daarom geweld om de man aan te houden.