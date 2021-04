Marktkramen in Goirle en Riel: graag zelfs

Nu nog is in een beleidsdocument opgenomen waar in Goirle standplaatsen voor kramen en andere mobiele ‘winkels’ zijn toegestaan. Het gaat dan om verkopers die buiten de weekmarkt in Goirle om op een vaste tijd bijvoorbeeld kaas, brood of vis aanbieden. In Riel is geen weekmarkt, maar ook daar staan op woensdagochtend bij de Kosterei bijvoorbeeld kramen.