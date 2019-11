Met de OpstapBus naar uitjes: initiatief voor 65-plussers staat in de steigers in Goirle-Riel

Bovendien ondersteunt de gemeente Goirle de aanvraag van de stichting met een kleine subsidie. De initiatiefnemers werken samen met Marleen van Esch van ContourdeTwern om de OpstapBus een gezicht te geven.

De OpstapBus is een mobiel ontmoetingspunt voor 65-plussers. Tates heeft veel OpstapBus-kennis. Twee jaar reed hij ritjes met de OpstapBus in Tilburg. Veelvuldig kreeg hij verzoeken van mensen in Goirle om hen op te halen voor een uitstapje. ,,Ik zou het graag gedaan hebben, maar het initiatief is gemeentegerelateerd.”

Financieel aantrekkelijk

,,Uiteraard zijn partners die bijvoorbeeld mantelzorgen en weinig connectie met anderen hebben of weinig tijd voor zichzelf ook van harte welkom, ook zij behoren tot onze doelgroep.” Tates kijkt uit naar het gesprek met Nationaal Ouderen Fonds. Hij hoopt, en verwacht ook een beetje, dat die een gebruikt busje beschikbaar stelt als start in Goirle en Riel. Die hoop is mede gebaseerd op eerdere contacten en gewijzigde regelgeving, waardoor het financieel aantrekkelijk wordt voor stichtingen om zo'n initiatief handen en voeten te geven.