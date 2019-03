Met de rug naar het stembureau: een zeldzaam plaatje vandaag want het mag eigenlijk niet

Goirle slaat een wandelbrug naar Tilburg

19 maart GOIRLE - De gemeente Goirle heeft letterlijk een brug geslagen naar Tilburg, een wandelbrug om precies te zijn. Voor de mensen in Boschkens-West is er sinds gisteren de mogelijkheid om de ecologische zone achter de woningen aan de Boschring over te steken om een rondje te wandelen richting Tilburg (daar ben je overigens meteen aan de andere kant van de brug), langs de Surfplas en terug de wijk in.