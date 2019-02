Met ‘smiley’ snelheid temperen, ook in smalle Goirlese Irenestraat

VIDEO Een schoolex­cur­sie naar de wereld van Kids Top 20, gewoon in sporthal De Haspel

19 februari GOIRLE - Een doelpuntapplaus, even een live-shotje doen en ‘die afkondiging moet nog een keer’. Leerlingen van De Kleine Akkers en Het Schrijverke in Goirle worden in een middag tijd in de wereld van tv-opnamen getrokken. ,,Het is niet heel spannend hoor.”