Modelbouwvliegtuig stort neer in Goirle: omstanders dachten dat het om een echte vliegtuigcrash ging

Hangjonge­re had wel geslagen in Goirle, maar dat was noodweer: ‘Die man was gelijk agressief’

GOIRLE/BREDA - Misschien dat ze inderdaad wat luidruchtig waren, die avond helemaal aan het begin van de coronacrisis in de Fraterstuin in Goirle. Daar stond het groepje waar de 21-jarige Tilburger bij hoorde wel om bekend. Dat hij iemand in elkaar heeft geslagen die een opmerking maakte over samenscholen terwijl dat niet mocht toen, dat zeker niet. ,,Die man was eerst agressief. Hij pakte me bij mijn nek.”

17 mei