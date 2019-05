Muziekmaatjes uit Goirle met MS-Motion in rugzak op bedevaart naar Den Bosch

GOIRLE - De meimaandwandeling naar Den Bosch is voor tien leden van de Goirlese harmonie meer dan een uitdaging van 25 kilometer. Ze noemen zich Muziekmaatjes en hebben al zo'n 2000 euro ingezameld voor het doel MS-Motion. Het elfde maatje, dat lijdt aan de ziekte MS, zit zondagochtend in de volgauto.

,,We hadden het plan opgevat om met z'n allen naar Den Bosch te wandelen. Maar een van onze maatjes is belast met Multiple Sclerose. Toen de landelijke actie MS-Motion op onze weg kwam, daagde de tocht naar Den Bosch plots op een andere manier uit. Ons maatje een hart onder de riem steken en geld inzamelen voor het bestrijden van de slopende chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel.”

Muziekmaatje Monique van der Veen geeft aan dat de dames meer doen dan wandelen. ,,Evenals ons maatje gaan ook onze muziekinstrumenten mee in de volgauto. We starten om half negen 's morgens in Berkel-Enschot en hopen onderweg, zowel in Vught als in Den Bosch, lucht over te hebben voor een miniconcert.”

Voorzichtig ingezet

Inderdaad lucht want de Muziekmaatjes, van origine Goirlenaren en allemaal lid van Harmonie Oefening & Uitspanning, zijn met hun klarinetten, trompet en saxofoon een gelegenheidsblazersensemble. Centraal staat uiteraard de donatie aan MS-Motion. ,,We hebben in het begin voorzichtig ingezet op 200 euro. Binnen 24 uur hadden we dat bedrag binnen. Twee weken terug hebben we het streefbedrag opgehoogd en onlangs nog een keer, nu naar 2250 euro. Ook daar gaan we overheen. Zeker als we onderweg nog miniconcertjes geven en met de pet rond gaan", kijkt Van der Veen naar zondag.