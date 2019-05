Na 18 jaar eindelijk schot in bouw op hertenwei Goirle

GOIRLE - Na een voorbereiding van achttien jaar zit er schot in bouwplan Boschkens 4C langs de Rillaersebaan in Goirle.

,,We zijn al sinds 2001 bezig met dit plan. Flora-, fauna- en geluidsonderzoek en de economische crisis hebben de plannen vertraagd. Ook moest de Wet Voorkeursrecht Gemeente worden omzeild. Zelf ontwikkelen door de eigenaar van de grond was daaraan de ontsnappingsmogelijkheid." Geert-Jan Houtepen, directeur van het gelijknamige aannemersbedrijf, nam met de eigenaar van de percelen de draad op. Het gaat om het gebied aan de Rillaersebaan tussen de Tilburgseweg en de Venneweg in Goirle.

Dikke map

Houtepen heeft de vijf centimeter dikke map met daarin het ontwerpbestemmingsplan voor zich liggen. ,,Het is net terug van de gemeente. Een aantal wijzigingen moet nog doorgevoerd worden." Houtepen verwacht dat er in de loop van 2020 meer bekend is over de 22 woningen in Boschkens 4C, die zijn onderverdeeld in negen patiobungalows, zes twee-onder-een-kapwoningen en zeven vrijstaande woningen. Ook al heeft hij nog geen woningontwerpen en prijzen, hij zegt vooral voor de patiobungalows al een enorme belangstelling te ervaren. ,,Het plan wordt gasloos en dus duurzaam." Het nieuwbouwplan met kavels tussen 359 en 1142 vierkante meter is ruim van opzet. ,,We hadden 32 woningen gepland, maar daar ging de gemeente niet mee akkoord."

Bomen Effect Analyse

Het plan wordt langs de Rillaersebaan omzoomd door een groene geluidsbuffer met een hoogte van 1,80 meter. Alle bomen op de percelen zijn beoordeeld en staan in een Bomen Effect Analyse. Van 'verplantbaar' tot 'matige conditie' zijn kwalificaties die onder meer een es en een kastanje dragen. ,,De architect van het plan heeft daar rekening mee gehouden. De berken op het perceel, waar al decennia lang de herten van de familie Lahaye lopen, verdwijnen. Daar liggen een buizenstelsel en vele leidingen onder." Zo lang de familie Lahaye aan de Tilburgseweg blijft wonen, blijven de herten op een verkleind aanpalend perceel achter hun woning. Later worden daar wellicht nog drie woningbouwkavels ontwikkeld.

Zes bungalows