Na heilige eik wordt nu dode eik inzet rechtszaak in Goirle

Plan Maria Boodschap ligt stil, ontwikke­laar hoopt niet voor lang

16:12 GOIRLE - Nog tot ongeveer eind dit jaar wordt de Maria Boodschapkerk in Goirle verhuurd voor holistische bijeenkomsten. Eigenaar Hermon Erfgoed had gehoopt al bezig te zijn met het verbouwen van de kerk tot appartementen. ,,Het is heel belangrijk dat er iets gebeurt in het gebouw. We willen zo snel mogelijk zaken doen met de nieuwe wethouder", zegt Machiel van der Plas, directeur van Hermon Erfgoed.