Na stilleggen sloop, mag asbestsanering bij Van Besouw in Goirle weer van start

Bevrijding 75 jaar Herden­kings­rit: Frans in Willys Jeep door ‘eigen’ gemeente Goirle

28 oktober GOIRLE - Even waren de bevrijders terug in Goirle. In alle vroegte zorgden zo’n honderd oude legervoertuigen en tweewielers zondag voor herbeleving. Al vaker reed Frans van Corven met zijn Willys Jeep uit 1944 mee in herdenkingsritten, maar nooit eerder door zijn woonplaats Goirle. Best bijzonder, zeker omdat ook zijn vrouw Diny en cocker spaniel Pip de hele dag aan zijn zijde zitten.