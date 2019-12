Niet buren, maar gemeente zegt het: parkeer gewoon in de vakken

Het is op zich een dilemma voor eigenlijk elke gemeente. De parkeerdruk neemt toe, want een gezin heeft toch veelal twee auto's voor de deur. Maar om nu elk stukje gras of parkje om te bouwen tot parkeerplek, dat wil Goirle in elk geval niet. Toch lijkt er in de Lodewijk van Deysseldreef iets anders aan de hand te zijn. Een ambtenaar is daar zelf een aantal avonden gaan kijken en daar blijkt niet een tekort aan parkeervakken de reden te zijn dat mensen op het trottoir parkeren. Want daar is gewoon plek terwijl de trottoirs soms vol staan.

‘Dit is ons een doorn in het oog', heeft de gemeente nu in een brief huis-aan-huis laten weten. Met een vriendelijk verzoek om de auto's toch gewoon in een vak te parkeren. Heel normaal vindt verantwoordelijk wethouder Piet Poos (CDA, Verkeersveiligheid) dat. ,,Het is niet echt beleid, maar we proberen wel mensen in hun gedrag te beïnvloeden als dat nodig is.” Of er nog handhavingsacties volgen, is de wethouder onbekend.