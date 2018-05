Niet meer rechtsaf slaan om linksaf te gaan in Goirle

De gemeente Goirle pakt op meer plekken onhandige of onveilige fietspaden aan. De eerder deze week aangekondigde ingreep aan de middengeleiders op de vrijliggende fietsstrojken langs de Tilburgseweg is daar ook onderdeel van. En ook elders in Goirle worden middengeleiders weggehaald (als dat kan) of aangepast, zodat het risico van een valpartij door de hoge opstaande stoeprand afneemt. Daarvoor zitten werkzaamheden in de pen aan de Beeksedijk en Sint Jansstraat. Aan de Nieuwe Rielseweg en Wittendijk bekijkt de gemeente de mogelijkheid om overbodige paaltjes weg te halen.