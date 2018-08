Nieuw evenement in Goirle: Food Festival Breehees met veel demonstraties

Omwonenden zetten strijd tegen antenne Riel voort, gaan in hoger beroep bij Raad van State

14 augustus RIEL - De juridische strijd over de plaatsing van een antennemast van Vodafone aan De Veertels in Riel is nog niet gestreden. De omwonenden, die recent een rechtszaak tegen de vergunning van het bouwsel verloren, gaan in hoger beroep bij de Raad van State. Dat laat een van hen, Gerard Huijbregts, weten.