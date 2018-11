Nieuw ophaalsysteem in Goirle in de maak: op naar drie containers en beter scheiden

In twee wijken van Goirle is een proef met een nieuw ophaalsysteem over het algemeen goed bevallen. Omdat het makkelijker is om afval te scheiden, werd dat ook stukken beter gedaan. Het opgehaalde restafval daalde van 194 kilo per inwoner per jaar naar 82 kilo. Overigens is dat nog steeds te weinig. Goirle wil naar 60 kilo per inwoner, per jaar.