Nieuwe cultuurnota Goirle meteen onder vuur

GOIRLE - Een wethouder die zich in een beleidsnota uitspreekt over financiële onderbouwing, dat kan echt niet. Dat was het unanieme oordeel van de raadsleden deze week. In zijn cultuurnota had Johan Swaans al gesteld dat er voor de invulling van het beleid geen geld uitgetrokken zou kunnen worden. Het was slechts een van de kritiekpunten op de nota die er na twee jaar eindelijk ligt, want er zijn ook volop zorgen over het cultuuronderwijs.

Niet iedereen in de Goirlese gemeenteraad is even enthousiast over de cultuurnota die wethouder Johan Swaans vorige maand presenteerde. Daarin heeft hij zijn visie vastgelegd op de ontwikkeling van cultuur in de gemeente op de langere termijn. Tijdens een oordeelsvormende vergadering bleken er nog veel vragen te zijn, en soms ook stevige kritiek. Na veel duw- en trekwerk van de raad, aldus Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle). “De wethouder liet steeds weten dat hij er geen tijd voor had.”

Gabriëls was het meest uitgesproken in zijn kritiek. “De nota ziet er schitterend uit maar heeft geen inhoud. Ik mis een beeld van wat we in Goirle aan cultuur nodig hebben. Wat hebben we in huis? Wat moeten we aanvullen? Daar hebben we meer aan dan wollige taal over vergezichten. Er zijn nog zoveel vragen en open einden dat we een besluitvorming beter een paar maanden kunnen uitstellen.”

Dat was toch een stap te ver voor de meeste andere fracties. Die wilden geen verder uitstel, al hadden ook zij meer dan genoeg vragen en twijfels over het document. Bijvoorbeeld over een platform waar belanghebbenden zitting in moeten gaan nemen. Pernell Criens (PvdA) voorzag dat een paar zware partijen het daarin voor het zeggen gaan krijgen.

Instituut

Volgens Henk Gabriëls kan het een instituut worden, “waar de leden onder het genot van een sigaar en een borrel praten over wat goed is voor jongeren en volwassenen.” Criens kreeg de handen op elkaar met een voorstel om een onafhankelijke cultuurcoördinator aan te stellen, die boven de partijen hangt en er met een frisse, jeugdige blik naar kan kijken.

Cultuureducatie

Zorgen waren er verder over de cultuureducatie. De wethouder stelt in de nota dat docenten in CC Jan van Besouw tot 2023 geen huur hoeven te betalen. De raadsleden vrezen dat de drempel om lessen te krijgen na 2022 hoger zal worden, en dat het aanbod zal verschralen. Sjaak Sperber (CDA) stelde voor om zaalhuur in het cultureel centrum te blijven subsidiëren. Johan Swaans kon zich die passage niet herinneren, toen hij erop aangesproken werd.

16 maart wordt de cultuurnota in een besluitvormende raadsvergadering vastgesteld, als alles meezit. Henk Gabriëls luchtte toch nog even zijn hart. “Hebben we dan als raad een stuk waar we jaren mee vooruit kunnen? Ik vind van niet.”