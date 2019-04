Nieuwe impulsen Oranjefeest Goirle en Riel

Inbreker met mes probeert te vluchten voor politie in Goirle, politie­hond pakt hem

9:25 GOIRLE/TILBURG - Een 29-jarige man uit Tilburg is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden door de politie. Hij wordt ervan verdacht in te hebben gebroken bij een pand aan de Fabriekstraat in Goirle. Omdat de verdachte niet meewerkte, is bij de arrestatie een politiehond ingezet. Dat meldt de politie.