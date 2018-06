Nightwish met Goirlese zangeres op metalfestival FortaRock: 'Voor mensen die van energie houden'

Metalfestival Fortarock verwacht dit weekend 20.000 bezoekers. Festivaldirecteur Robert Korstanje heeft bewust gekozen voor kleinschalig, zegt hij, al zou hij een terugkeer van Rammstein niet blokkeren.

Waarom moet die muziek eigenlijk zo hard op FortaRock?

,,Anders kun je het achteraan niet horen, haha. Maar serieus: het harde geluid is nodig om goed binnen te komen. Dit festival is voor mensen als ik die van energie houden. Ik ben al vanaf mijn 14de metalfan. Kreeg het virus met Slayer, Metallica, Anthrax en Iron Maiden. Allemaal halverwege de jaren tachtig.’’

Vorig jaar ging FortaRock na acht eerdere edities opeens niet door. Waarom?

,,Omdat we in het najaar van 2016 al zagen dat er geen aanbod was voor het eerste weekeinde in juni van 2017. We hadden te veel concurrentie van andere popfestivals, veel bands toerden in Amerika. Er zijn wereldwijd al jaren maar een paar écht grote namen: Rammstein, Metallica, Iron Maidon en nu weer Guns & Roses. Dat gebrek aan aanwas is een probleem. Er zijn wel genoeg 'kleinere' bands die spelen, want dat levert tegenwoordig meer geld op dan cd's. Maar door de vele optredens is er wel eerder verzadiging. Je kunt die kleinere bands niet oneindig vaak boeken.’’

Volledig scherm Robert Korstanje © Gerard Verschooten

In 2013 trok FortaRock met Rammstein als hoofdact 50.000 mensen. Dit weekeinde komen er 20.000. Uw festival zakt in?

,,2013 was eenmalig extreem groot door de aanwezigheid van Rammstein. Maar zonder zo'n mega-trekker is een festival met 20.000 bezoekers nog steeds prima. We blijven het grootste heavy metalfestival van Nederland, over twee dagen verspreid nog wel. Dit jaar hebben we zelfs bewust gekozen voor een kleinschaligere opzet. We hebben het hoofdpodium met de rug gebouwd naar de Slotemaker de Bruïneweg, waardoor je een intiemer festivalterrein krijgt. Een proef om te kijken of we het zo gezelliger kunnen maken.’’

Heavy metal en jullie gooien het op gezelligheid?

,,Dat hoort óók bij deze groep. Een lekker biertje drinken, hamburgertje erbij, een metalmarkt voor de T-shirts. Er is ook een smid op het terrein bij wie je een FortaRocksleutelhanger kunt laten maken. Het imago mag zijn dat heavy metalliefhebbers allemaal spikes en spijkerjasjes met opschriften dragen en lange haren hebben, maar het publiek is divers. Ik heb geen tattoos.’’

Als Kurt Cobain nog leefde, zou hij dan welkom zijn op FortaRock?

,,Met Nirvana? Nee zeg, dat is niet metal genoeg. Het is misschien wel stevig, maar zit meer in de hoek van de poprock. Qua stevigheid zit het gewoon een trapje eronder.’’

Onbetwiste topper dit jaar is de Finse band Nightwish met de Nederlandse zangeres Floor Jansen. De band trekt overal ter wereld volle stadions, behalve in Nederland. Waarom is heavy metal hier minder in trek?

,,Je hoort in Nederland veel dezelfde muziek op de radio: Kensington, Ed Sheeran. Vrijwel alleen makkelijk luisterbare muziek. Kink FM draaide vroeger nog wel eens wat stevigers, maar dat is weg. Rammstein en Metallica hebben ook hier miljoenen platen verkocht. Zij trekken tienduizenden bezoekers per show. Er is dus wel een markt voor’’