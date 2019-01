Nog een paar weken en dan zien automobilisten op de A58 Textaafoam groeien

Het is terug naar de basis voor de meubelstoffendistributeur. Het familiebedrijf startte in 1970 in Tilburg, maakte een uitstapje naar Tijvoort in Goirle, en keert nu dus terug op Tradepark 58 Noord. Eigenaar Mark van der Aa ziet er naar uit, zo laat hij weten. ,,We zijn nu op drie locaties gevestigd. Straks komt alles bij elkaar. We bouwen met name om op een efficiënte manier de logistiek in te richten", zegt Van der Aa. En het bedrijf blijft ook groeien. Op het perceel van meer dan 20.000 vierkante meter komt in elk geval als nieuw element een ‘expericence’-ruimte, ofwel showroom voor klanten. Textaafoam hoopt in augustus te kunnen verhuizen.