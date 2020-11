Olcay Gulsen tijdens Week tegen Kindermishandeling in Goirle: ‘Mensen vertrouwen is het beste dat je kunt doen’

GOIRLE - Geïnterviewd door presentator Jeroen Latijnhouwers vertelt modeontwerpster Olcay Gulsen over haar jeugd en haar ervaringen met huiselijk geweld. Dit doet ze op het Mill Hill College in Goirle.

,,Bij ons thuis was er altijd angst”, vertelt de 40-jarige ondernemer. Ze groeide op in een gezin met vijf zussen en één broer in Waalwijk, maar dat was geen fijne periode. ,,Huiselijk geweld was de rode draad in mijn jeugd.” Bijna dagelijks stond de politie wel voor de deur. ,,Wij waren een probleemgezin, ik was de dochter van de dorpsgek.”

Haar vader lijdt aan schizofrenie en hoort daardoor stemmen in zijn hoofd. Daarnaast was hij destijds drugsverslaafd, waardoor de situatie verslechterde en hij steeds meer psychoses kreeg. ,,Hij sloeg mijn moeder en dan sprongen wij er wel eens tussen. Andere keren liep ik weg met mijn vingers in mijn oren en schreeuwde ik. Dan hoopte ik dat iemand me kwam adopteren.”

Vertrouwen

De zaal luistert aandachtig naar het verhaal van de bekende Nederlander. Daarna is het ook tijd voor tips. Hoe kun je kindermishandeling herkennen en hoe ga je er mee om? ,,Ik wil echt iedere leraar op het hart drukken: jij kan het verschil maken.” Er zijn volgens haar áltijd signalen. ,,Iemand kan wat stiller zijn, begeeft zicht niet graag in groepen of is angstig. Soms zijn blauwe plekken ook gewoon zichtbaar.” De vraag ‘kan ik jou ergens mee helpen?’ is dan zó belangrijk. ,,Mensen vertrouwen is het beste dat je kunt doen als je in die situatie zit. Je staat er niet alleen voor.”

Maud van Nuenen (14) zit in de leerlingenraad en vraagt zich af: ,,Kunnen wij niet iets doen om te helpen?” Gulsen reageert enthousiast op de vraag. ,,Zeker! Misschien kunnen jullie een vertrouwensraad maken, zodat iedereen gewoon zijn hart kan luchten.” Praten is de meest belangrijke stap in herstel. ,,Als je je geheimen deelt, wordt het makkelijker om er over te praten en uiteindelijk om hulp te vragen.” Je moet als buitenstaander vooral je gevoel volgen en de signalen niet negeren. ,,Daar kun je een leven mee redden.”

Olcay & Huiselijk Geweld

Eerder dit jaar maakte ze het programma ‘Olcay & Huiselijk Geweld’. ,,Het is een onderwerp waar we meer over moeten praten.” Daar had ze zelf ook veel moeite mee, pas na twintig jaar begon ze langzaam te praten over wat er gebeurd was. Dat moet anders. ,,Zoals ik ben opgegroeid, mag geen enkel kind opgroeien.”

Het geweld in haar leven eindigde toen haar vader op straat haar moeder probeerde te vermoorden en gedwongen werd opgenomen in een inrichting. Vandaag de dag zit hij er nog steeds en af en toe bezoekt Gulsen hem. ,,Het blijft toch je vader, wat iemand ook bij je doet.”

Directeur van PSV Toon Gerbrands en cabaretière Karin Bloemen gingen de modevrouw deze week al voor. Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant organiseert de reeks colleges in het kader van Week tegen Kindermishandeling.