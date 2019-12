Onmisbaar en nu onderscheiden: Goirlese vrijwilligers

GOIRLE - Er wordt weleens gezegd dat niemand onmisbaar is, maar dat geldt wel voor de vier vrijwilligers die gisteravond door de gemeente Goirle in het zonnetje zijn gezet. Toos van Boxtel, Gonny Spermon en Jan Houtepen hebben uit handen van burgemeester Mark van Stappershoef de vrijwilligersprijs gekregen. Een aanmoediging in de vorm van een stimuleringsprijs voor jonge vrijwilligers was er voor Eeke van Beurden.

Hoeveel mensen zouden niet meer thuis kunnen wonen zonder de hulp van Toos van Boxtel? Toos van Boxtel helpt ouderen die anders niet meer zelfstandig kunnen wonen. Niets is haar te veel. Verder is mevrouw Van Boxtel elke zondag in Verpleeghuis St. Elisabeth waar zij de patiënten naar de Kapel brengt om de Eucharistiedienst bij te wonen. Ook ondersteunt ze in het Atrium Bergvenne bij diverse activiteiten.

Wat is de LOG zonder Gonny?

Zelf wuift ze de opmerking altijd weg, maar wat zou de Lokale Omroep Goirle (LOG) zijn zonder Gonny Spermon? Al vanaf begin jaren tachtig vorige eeuw werkt ze als vrijwilliger voor de LOG. De omroep kende een turbulente tijd, maar Gonny Spermon was daarin een stabiele factor. Daarnaast is mevrouw Spermon ook al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij de LUISTERLIJN (voorheen SENSOOR).

Jan Houtepen uit Riel is sinds 2012 bestuurslid en sinds 2014 vicevoorzitter van Senioren Belangen Riel. Hij helpt als er iets is met een computer en heeft cursussen aan ouderen gegeven over het gebruik van de iPad en de tablet. Houtepen is actief bij de organisatie van de 55+ dagen in Riel.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

,,Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Zij zijn vaak zó belangrijk. Wij hebben grote waardering voor mensen die zich belangeloos inzetten. Zij doen dit vaak op de achtergrond, maar vanavond zetten wij ze in het zonnetje”, zegt wethouder Marijo Immink over de prijzen.