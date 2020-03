Onthulling van beeld Ireen Wüst uitgesteld

Huisartsen in Tilburg wijken uit naar kerk en sportzaal voor patiënten met corona-klach­ten

13:06 TILBURG - Huisartsen in Tilburg nemen een groot sportcentrum en kerk in gebruik om de vele patiënten met corona-verschijnselen te kunnen beoordelen. Maandag werd een gymzaal in Oisterwijk als ‘isolatiepost’ geopend. Morgen de ‘huisartsen-straat’ in Goirle. Om voorbereid te zijn op wat komen gaat.