Ook Raad van State gelooft niet in toezegging van Hesselmans over illegale bouw Bakertand

Dat is de hoofdconclusie in een definitieve uitspraak over een handhavingszaak tegen Verhagen's perceel. Met de uitspraak is voor de gemeente Goirle de weg vrij om een aantal illegale bouwsels en gebouwen op het intussen door Verhagen aan zijn buurman verkochte terrein in Bakertand te verwijderen. De uitspraak is een tegenvaller voor de nieuwe eigenaar van het perceel. Die had gehoopt nog een aantal bouwsels te kunnen laten staan. Bovendien zou de waarde van het perceel daardoor gestegen zijn.

Volgens de nieuwe eigenaar had de gemeente Hilvarenbeek in 1999 al een handhavingsactie opgezet en de toezegging van Hesselmans aan Verhagen zou daarna zijn gedaan. Maar toen was hij al geen wethouder meer, stelt de Raad in navolging van Goirle vast.