Parallelwegen in Goirle krijgen verkeerszuilen

De huidige middengeleiders, de obstakels op de Tilburgseweg die nodig zijn om gemotoriseerd verkeer te weren op de parallelwegen, zijn nu fietsonvriendelijk vormgegeven. Naar aanleiding van het document 'Fietsuitdagingen in Goirle' zijn door een werkgroep van raadsleden 26 knelpunten voor de fietser in de gemeente in beeld gebracht. ,,Er zijn tegenwoordig andere materialen om gemotoriseerd verkeer te weren, die ook minder risico's met zich meebrengen voor de fietser. Die bestaan uit een verhoging in het midden en een beweegbare, flexibele paal. Als je dan een stuurfout maakt, fiets je gemakkelijker over de verhoging heen in plaats van ertegenaan. Ook beweegt de paal mee.'' Van de knelpunten is een aantal direct opgelost, en een deel wordt niet aangepast omdat ze bewust zo zijn ontworpen.