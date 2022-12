Penningmeester (51) kinderopvang stal mogelijk 130.000 euro: ‘Ik dacht: als ik het teruggeef, is het prima’

Goirle ergert zich groen en geel aan buurman Tilburg: 'Ze gooien alle problemen over de schutting’

TILBURG/RIEL - Goirle ergert zich groen en geel aan buurgemeente Tilburg, niet alleen in de recente discussie rond arbeidsmigranten in Riel. Ook bij de geluidswal langs de A58 en de nieuwbouw in Bakertand botsten de buren al. ,,Ze gooien de problemen gewoon over de schutting. Het interesseert Tilburg gewoon niet.”

5 november