Pinfraudeur herkenbaar in beeld bij pinautomaat in Goirle

Die man doet vervolgens alsof hij gaat pinnen. Nadat hij klaar is, vraagt het latere slachtoffer of het hem toch is gelukt is om te pinnen. De man laat een paar bankbiljetten zien en geeft in gebrekkig Nederlands en Engels aan dat de automaat het doet. De 72-jarige man probeert daarop nogmaals te pinnen en krijgt zogenaamd 'hulp' van de man. De dader kijkt mee terwijl het slachtoffer zijn pincode intoetst en daarna lijkt het alsof de pinpas wordt ingeslikt. De oudere man vraagt in paniek nog advies, maar de dader loopt snel weg.