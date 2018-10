Plan hondenveldje Grobbendonckpark Goirle terug. ‘Ik doe er alles aan om dit tegen te houden’

In een brief die onder omwonenden werd verspreid kondigen vijf hondenliefhebbers aan dat ze graag een hondenspeelplaats willen op de plek waar ooit een peuterspeelzaal stond. ,,Hiermee willen we de buurt gezelliger maken", staat in de brief. Het omheinde stukje park is om honden te laten rennen en spelen. Het moet een ontmoetingsplek worden met bankjes. ,,Het is zeker geen uitlaatstrook", zo staat onderlijnd in de brief.