Politieachtervolging uit Eindhoven eindigt in een greppel in Goirle

Eerste Postcode­roos-pro­ject van Tilburg een feit, alle zonnepane­len zijn verkocht

4 september TILBURG - De panelen liggen op het dak, de kabels zijn aangesloten en de meter loopt. Sinds deze week worden tientallen Tilburgers van stroom voorzien via 735 zonnepanelen op het dak van een splinternieuwe stierenstal in Goirle. Daarmee is het eerste Tilburgse Postcoderoosproject een feit.