Politieman betrapt in zijn vrije tijd twee inbrekers in Goirle, zijn collega's houden hen aan

Zomerkamp van scouts staat op de helling

5 mei TILBURG/GOIRLE - Het hoogtepunt voor welpen, verkenners, gidsen en explorers is het zomerkamp. Slapen in tenten in de bossen, een kampvuur stoken, bivakkeren in een kampeerboerderij. Maar de kans dat die scoutingkampen in deze corona-zomer doorgaan valt te betwijfelen. De groepen denken al na over alternatieven.