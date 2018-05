Populatie wilde zwijnen groeit razendsnel: 'Ze brengen veel schade toe op landerijen'

Proef met nieuw inzamelre­gime in Goirle leidt tot veel minder restafval

4 mei GOIRLE - Afval scheiden loont. Dat concludeert de gemeente Goirle bij het opmaken van de balans van de proef 'beter afval scheiden'. Het opgehaalde restafval is in een van de drie pilotwijken in twee jaar verminderd met 112 kilo. Uit de aan de proef gelieerde enquête blijkt dat het ophalen van restafval één keer per vier weken haalbaar is.