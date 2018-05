Proef met nieuw inzamelregime in Goirle leidt tot veel minder restafval

GOIRLE - Afval scheiden loont. Dat concludeert de gemeente Goirle bij het opmaken van de balans van de proef 'beter afval scheiden'. Het opgehaalde restafval is in een van de drie pilotwijken in twee jaar verminderd met 112 kilo. Uit de aan de proef gelieerde enquête blijkt dat het ophalen van restafval één keer per vier weken haalbaar is.

In Goirle werd in 2016 nog gemiddeld 194 kilogram restafval per inwoner per jaar opgehaald. Door een gewijzigde ophaalfrequentie en het verschaffen van containers voor papier en PMD (Plastic-, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) is dat geslonken tot 82 kilogram. Dat is het resultaat in een van de drie pilotwijken (894 huishoudens).

Daar wordt het restafval een keer per vier weken opgehaald, papier en PMD een keer per twee weken. Volgens de gemeente alle reden om die proef verder uit te rollen. In de andere pilotwijken werd een keer per twee weken restafval en papier en PMD opgehaald en was het resultaat 115 (850 huishoudens) en 127 kilogram (7.141 huishoudens).

De gemeente gaat in de toekomst wel rekening houden met grotere gezinnen of huishoudens. Want 23 procent van alle inwoners, vooral meerpersoonshuishoudens, zijn minder tevreden over de frequentie dat restafval wordt ingezameld. Dat bleek uit een enquête die door iets meer dan 50 procent van de huishoudens werd geretourneerd. De gewijzigde inzameling kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 7,4.

Definitieve oplossingen