Project schijnvliegveld Kiek langs Bels Lijntje nadert streefbedrag

19 december GOIRLE - Als Goirlenaar Henk Verhagen een woord moet kiezen om 2018 te beschrijven, dan is het wel ‘spannend’. In mei dit jaar presenteerde hij een gasloze ketel voor de centrale verwarming in het Jan van Besouw en sindsdien is hij zo ongeveer fulltime met zijn uitvinding bezig. ,,We zitten echt op een breekpunt nu.”