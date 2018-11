Promsconcert en Oktoberfest bijzondere uitdagingen voor Goirlese harmonie

Nieuw onderzoek naar straatwerk in Riel moet discussie beslechten

14 november RIEL - Een nieuw onderzoek moet vaststellen of er nog mankementen zijn aan het straatwerk van de hoofdroute in Riel. De weg is inmiddels opgeleverd en er is discussie of de weg wel aan de kwaliteitseisen voldoet. Een eerste onderzoek is onvoldoende concreet gebleken. Vandaar dat de gemeente Goirle opnieuw een objectief onderzoek laat doen.