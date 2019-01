Raad Goirle blijft mild voor wethouder Schellekens: ‘Integriteit niet in geding’

video Kerstboom­ver­bran­ding in Riel als traditie: ‘Na Schevenin­gen even bang dat het niet door mocht gaan’

12 januari RIEL - Bas van de Kamp is van JOKO Riel, de jeugd- en jongerenorganisatie die de verbranding organiseert. ,,We zijn één van de weinigen in de regio. Ik heb wel eens horen zeggen dat in de gesprekken over het samengaan van Riel en Goirle is afgesproken dat het kerstboom verbranden moest blijven bestaan."