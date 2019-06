Raad Goirle eist meer grip op plan voor bezuinigingen

Is het Mill-Hill het spreekwoor­de­lij­ke lijk in de kast voor de gemeente Goirle?

30 mei GOIRLE - Ineens, zo lijkt het, moet de gemeente Goirle acht ton in de begroting reserveren om de gebouwen van het Mill-Hillcollege up to date te krijgen. Maar het was toch al jarenlang bekend dat die kosten eraan kwamen? Vijf vragen over de miljoenen voor het Mill-Hillcollege.