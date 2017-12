Rechter gelooft verhaal van vrouw over verkrachting niet: Goirlenaar vrijgesproken

Gelden vûr Helden: Goirle samen voor het goede doel

29 november GOIRLE - Niet alleen is de stichting Leergeld in Goirle en Riel dit jaar belangrijk voor Gelden vûr Helden. ,,Behalve een goed doel willen we vooral iets organiseren dat de saamhorigheid in het dorp bevorderd", zegt voorzitter Bob Mijling van Gelden vûr Helden.