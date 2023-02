Recordaantal deelnemers houdt carnavalsoptocht van Kaaiengat gaande

Via de Vonderstraat, de Tilburgseweg en de Dorpstraat ging de stoet naar het Dorpsplein waar de 34 deelnemers enthousiast werden onthaald. De nieuwe stichting SOCK (Stichting Openbaar Carnaval Kaaiengat) was zeer te spreken over het aantal deelnemers en ook over het talrijk aanwezige publiek.

Om 16.30 uur eindigde de laatste wagen op het dorpsplein. Geen Prinsenwagen want de nieuwe stichting heeft geen Raad van Elf. Voor de coronacrisis ging het feest altijd verder in gemeenschapshuis de Leybron maar SOCK had het plan om het feestgedruis verder op Het Dorpsplein te laten plaats vinden. Onder prima omstandigheden vond daar een uitbundig feest en de prijsuitreiking van de optocht plaats. ,,We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde optocht en afsluiting daarvan”, aldus voorzitter Everling. ,,En dat carnaval leeft is in ons Kaaiengat we duidelijk”, vult Van de Kamp hem nog aan.