Restaurant Barabas krabbelt op. ‘Na zo’n brand merk je hoeveel lieve mensen er zijn.’

Alles was weg na die nacht eind september. ,,Heel gek is dat”, weet Barbara van Dal. Samen met haar man Marcel runt ze al negentien jaar het restaurant in het Poppelse buurtschap Aarle. ,,We hadden alleen de kleren die we aan hadden nog. Verder was alles weg. We hebben ‘s middags de hondjes nog uitgelaten, ‘s nachts waren ze er niet meer. Dat was het allerergste.”